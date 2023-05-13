انت الان تتابع خبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الى ذلك، قالت مصادر بحسب وكالة "رويترز"، إن "اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في العاشرة بالتوقيت المحلي 19:00 بتوقيت غرينتش".

وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفها لاهداف إسرائيلية، مساء اليوم السبت، وسط تعثر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر.