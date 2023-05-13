تمديد إغلاق أجواء السودان حتى نهاية مايو

أفادت هيئة الطيران المدني السوداني، اليوم السبت، بتمديد فترة إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الملاحة الجوية حتى الـ31 مايو الجاري.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الحظر لا يشمل الرحلات التي تنقل المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء، ويشترط الحصول على تصريح خاص من قبل الجهات ذات الاختصاص، لتسيير الرحلات المذكورة"، مشيرة إلى أن الحظر يشمل حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطيران المدنية، عقب اندلاع صراع عسكري بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منتصف شهر أبريل الماضي.