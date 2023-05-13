اخبار العالم

ضياء رشوان يلتقى مقررى محاور الحوار الوطنى قبل انطلاق الجلسات النقاشية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يلتقى مقررى محاور الحوار الوطنى قبل انطلاق الجلسات النقاشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اليوم السبت، اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية.

كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

345249019_3455930517981867_2094417728278891889_n

 

 

346869734_972225457316486_1991329952554932085_n

 

 

346882042_3526193867631998_8552570723440173743_n

 

 

346890337_172682032421933_9097167428731036761_n

 

 

346941058_195366983393305_7629005163283031629_n

 

 

346963045_195286106712899_9126294795754704046_n

 

 

346986199_995215558150906_4438490062160899823_n

 

 

347008601_632197951739575_8793916739302570295_n

 

 

347013775_3145067592458053_1896726016831003148_n

 

 

347089414_778856726957046_717920404247882103_n

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا