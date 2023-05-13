شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية حاضرة فى جلسات لجان الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، سيحضرون لمتابعة جلسات لجان الحوار الوطني، وذلك بدءا من غدا الأحد الموافق 2023/5/14 الساعة 11 ظهرا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية، سيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

واختتم المنسق العام تصريحاته بأن حق البث المباشر لكل جلسات الحوار مملوك حصريا للتليفزيون المصري (الهيئة الوطنية للإعلام)، وعدا هذا فمتاح لكل وسائل الإعلام ممارسة عملها المهني في تغطية الجلسات بما يلائمها.