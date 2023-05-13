شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقابات بالحوار الوطنى لـ(أ ش أ): مناقشة دور الجمعيات التعاونية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، مجدي البدوي، إن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها غدا /الأحد/ دور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر من كافة الأطراف المعنية بملف التعاونيات من أجل وضع حلول تساهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية.

وأضاف البدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اللجنة ستبحث أيضا في ملف التعاونيات دور الاتحادات التعاونية المصرية في المشاركات الدولية مع باقي الاتحادات التعاونية الإفريقية والدولية، بجانب بحث الأنشطة الاقتصادية الجديدة للجمعيات التعاونية واستقلال نشاطها الاقتصادي عن الإشراف الإداري لأجهزة الدولة وكيفية تمويلها، فضلًا عن المناهج التعليمية التعاونية في المقررات الدراسية.

وأكد البدوي ضرورة التوافق وخلق مساحة مشتركة بين كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني من أجل وضع توصيات وحلول فورية لكافة تحديات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي لديها العديد من الملفات الهامة التي تهم قطاعا عريضا من المجتمع المصري.

وتنطلق غدا الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد غدا 4 جلسات اثنتان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ويخصص يوم 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.