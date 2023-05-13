شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مراسم عزاء الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، غدا الأحد، مراسم عزاء له بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

رحل عن عالمنا النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر الأربعاء الماضى.

وكشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة والتي دعا فيه أهله ومحبيه بأن يتم دفن جثماته بمسقط رأسه ببلدته "المعنا - بندر قنا".

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أعلن عن إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء ، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".