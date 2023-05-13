الإرياني: الحوثيون حاولوا تجنيد فنانة يمنية في شبكة دعارة

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واستعرض في سلسلة تغريدات على تويتر بعضا من انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق النساء داخل اليمن، مذكرا بحادثة اختطاف الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في فبراير 2021 من أحد الشوارع العامة في العاصمة صنعاء، وساومتها بين العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، أو المحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح، إذ جرى إخضاعها لاختبار فحص العذرية، والحكم عليها بالسجن 5 سنوات، وعزلها في زنزانة انفرادية، حاولت الانتحار فيها أكثر من مرة.
من جهة أخرى، اتسعت حدة الخلافات داخل أجنحة جماعة الحوثي بشأن السلطة والثروة والعقارات بمناطق سيطرتها، وصلت حدود التصفية والاغتيالات، فضلا عن خلافات عميقة داخل قيادات الجماعة بشأن مشاورات السلام والحل السياسي في اليمن.
ووجه القيادي المنشق عن ميليشيات الحوثي ناصر العرجلي، أصابع الاتهام نحو جماعته بمحاولة اغتياله، واتهم القيادي عبد المجيد الحوثي رئيس ما تسمى بالهيئة العامة للأوقاف بالوقوف وراء محاولة اغتياله بصنعاء في 22 من سبتمبر العام الماضي، ودعا في بيان باسم قبيلة حاشد «أبناء محافظة صعدة بتحديد موقف من القاتل عبد المجيد الحوثي وعصابته الإجرامية».
وأشار إلى أن «اعترافات الحوثي أمام القنوات الإعلامية بأنه المتبني الأساسي لجريمة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور ناصر العرجلي رئيس حزب اليمن الحر، والتي أقدمت عليها عصابة مسلحة في الـ22 من سبتمبر العام الماضي بالعاصمة صنعاء في وضح النهار، بقيادة بندر العسل وعصابته، بدعم مباشر من الحوثي ومحاولاته المتواصلة لمصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في محافظة إب وكل محافظات اليمن، مستغلا منصبه رئيس لهيئة الأوقاف».
وطالب البيان «بسرعة محاكمتهم وتنفيذ شرع الله فيهم، وعلى رأسهم المدعو بندر العسل، وكذلك المدعو عبدالمجيد الحوثي، والمدعو محمد جحاف الذي ما يزال يمارس عمله في رئاسة هيئة الأوقاف، ويتلاعب بالقضية ويعمل لأجندة خارجية، وتلقى أموالا مشبوهة مستغلا دعم وتواطؤ حكومة الجماعة غير المعترف بها».
وحذر بأن أي تقاعس من السلطات المختصة عن أداء واجبها بسرعة تنفيذ القصاص وإنفاذ شرع الله في القتلة، ستنطوي على عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، خصوصا أن زعيم العصابة الإجرامية عبدالمجيد الحوثي ما يزال طليقا، ويمارس مهامه بل ويتبجح علنا وفي مختلف المناسبات وأمام وسائل الإعلام الجماهيرية، بأنه من قام بالجريمة النكراء في سبتمبر الماضي».
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