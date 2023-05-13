شكرا لقرائتكم خبر 150 شهيدا فلسطينيا بينهم 33 في مجزرة غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 150 شهيدا، من بينهم 33 شهيدا في مجزرة غزة المستمرة لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة، لافتة أن من بين الشهداء 25 طفلا.

في السياق نفسه تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كما تواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها على المناطق الشرقية.

من جانبه أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش بأن الاحتلال يواصل لليوم الخامس منع نحو 5500 صياد فلسطيني من عملهم قبالة شواطئ قطاع غزة، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الصيادين الفلسطينيين.

في اتجاه آخر قالت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة مع إسرائيل.

وهدد بيان صدر عن السرايا أنه أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن الإسرائيلية تأكيدا على استمرار المواجهة، وأضاف البيان «نمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفية عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وفي السياق قالت حركة حماس، في بيان، إن استمرار إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين بما في ذلك سياسة القتل والاغتيال الممنهج في غزة يضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال وإدانة إرهابه وإجرامه المنظم.

وأضافت أن سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال لن تفلح في وقف أو الحد من مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا، ولن تزيدهم إلا إصرارا على المضي في هذا الطريق، حتى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا.

ضحايا مجزرة غزة

