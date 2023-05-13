تونس تودع قياديا إخوانيا بارزا السجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر قضائي تونسي أمس إيداع القيادي البارز بحركة النهضة الإخوانية الصحبي عتيق السجن، لتهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد عتيق وشخصين آخرين، بسبب التهم المذكورة عبر استغلالهم تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي، بجانب الإدلاء بشهادة زور.

وأضافت في تصريحات لإذاعة «موزاييك» الخاصة، بأن المحكمة استندت في قرارها إلى وجود شبهات بتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة، والمشاركة في كل ذلك. وكان الصحبي عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، منع قبل أسبوع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي، بينما كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، بصفته متخصصا في علوم الشريعة.

ويحقق القضاء أيضا مع قياديين آخرين موقوفين من الحزب، منهم رئيس الحركة الإخوانية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي المستقيل من الحزب أيضا عبد الحميد الجلاصي. وتراوح التهم بين قضايا الإرهاب، والتمويل الخارجي، والتحريض على مؤسسات الدولة.