4 إرهابيين في قبضة الجيش الجزائري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت وحدات من الجيش الجزائري على مجموعة إرهابية مكونة من 4 عناصر بمنطقة عين القصرية بمحافظة تيسمسيلت غرب البلاد. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن عناصرها بمحافظة تيسمسيلت رصدت بمنطقة عين القصرية مجموعة إرهابية واشتبكت معها، وتم تطويقها والقبض على أفرادها الـ4، مضيفا بأنه تمت مصادرة 3 مسدسات رشاشة.

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