شكرا لقرائتكم خبر مولوي: السعودية محفزة على الإسراع في انتخاب رئيس لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، أن المملكة محفزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وقال بعد لقائه السفير بخاري بمنزله في اليرزة، شمال شرق بيروت، «سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».

وأضاف: «لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني».

وكان السفير بخاري، جال على قيادات لبنانية الأسبوع الماضي، وأوضح أن بلاده تدعو لعدم إطالة أمد الفراغ الرئاسي، وهي لا تعارض وصول أي شخص إلى موقع رئاسة الجمهورية، وتعد الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا، ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل.