دعوة البرهان لحضور القمة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر دبلوماسي أن طرفي الصراع في السودان سيستأنفان اليوم في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المناطق المدنية. وذكرت قناة «فرنسا 24» أن المملكة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لحضور قمة جامعة الدول العربية المقررة في مدينة جدة الجمعة المقبل. وقال الدبلوماسي إن الطرفين سيظلان في جدة المطلة على البحر الأحمر لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس على خطة حماية المدنيين.

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