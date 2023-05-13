شكرا لقرائتكم خبر البرلمان العربي: حقن الدماء انتصار للدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا البرلمان العربي في بيان الأطراف السودانية الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات بما ينهي النزاع، والبناء عليه بالعودة إلى الحوار، واستعادة المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار.
وثمن الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة من جانب المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تشجيع الأطراف السودانية في الدخول في المحادثات التي استضافتها مدينة جدة، والتي تسهم في حلحلة الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي: حقن الدماء انتصار للدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.