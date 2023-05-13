شكرا لقرائتكم خبر البرلمان العربي: حقن الدماء انتصار للدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد البرلمان العربي توقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة انتصارا كبيرا للدبلوماسية السعودية والأمريكية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

ودعا البرلمان العربي في بيان الأطراف السودانية الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات بما ينهي النزاع، والبناء عليه بالعودة إلى الحوار، واستعادة المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وثمن الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة من جانب المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تشجيع الأطراف السودانية في الدخول في المحادثات التي استضافتها مدينة جدة، والتي تسهم في حلحلة الأزمة.