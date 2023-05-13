الجيش السوداني يتعهد بتسهيل ترحيل المرتزقة

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وقال في بيان عبر صفحته على «فيس بوك» «حاولت الميليشيات المتمردة نهب المخزون الاستراتيجي لبنك السودان من الذهب إلا أن قواتنا تصدت لهم».
وتابع «قام المتمردون بحملة اعتقالات واسعة بين مواطنين مدنيين بجنوب الخرطوم. جار رصد حركة تعزيز للميليشيات المتمردة من خارج البلاد من اتجاه الغرب على متن شاحنات وعربات لاندكروزر مسلحة».
وجددت القوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد الدعم السريع بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد.
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