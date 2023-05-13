شكرا لقرائتكم خبر تمديد التأشيرات يبهج السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر عدد من السودانيين المقيمين في المملكة والقادمين إليها بتأشيرة العمرة عن فرحتهم الكبيرة، وشكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وإطلاق خدمة «استضافة المعتمرين السودانيين» على منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر أفراد»، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.

وأشادوا بمضمون ما جاء في التوجيهات الكريمة، مؤكدين أنها تمثل روح الأخوة وقيم الأصالة للقيادة والشعب السعودي وتعكس تاريخ المملكة المشرف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية،

وقال منتصر الزبير حاكم إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت بمثابة البلسم الشافي لما يمر به عدد من السودانيين من معاناة، والذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب المستعرة الدائرة في بلادهم لتأتي تلك الأوامر كالغيث، الذي خفف عن الجميع آلامهم وأحزانهم وخفف من مصابهم، مؤكدا أن ذلك يدل على ما يحمله خادم

الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي من صادق الأخوة والود لأبناء الشعب السوداني.

من جانبه ثمن محمد آدم عيد الاستقبال الذي وجده من المسؤولين بجوازات العاصمة المقدسة تجاه أبناء الشعب السوداني من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة ومعاملتهم بكل ود واحترام، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على قيادة وشعب المملكة سائلا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يقدمانه لأبناء الشعب السوداني خاصة، وجميع شعوب العالم من خلال إنقاذ عدد من العالقين في أتون تلك الحرب في السودان من جميع الجنسيات عن طريق الأسطول البحري، وإخراجهم من تلك المحنة وإيصالهم إلى ميناء جده ثم تسهيل نقلهم إلى بلدانهم بسلام، حيث قدمت المملكة وما زالت تقدم نموذجا مشرفا خلال هذه الأزمة أشادت به جميع دول العالم

من جانبه قال السر أحمد عبدالله إن الشعب السوداني لن ينسى أبدا المواقف الصادقة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذه المحنة التي يمر بها السودان، مؤكدا أن أوامره الكريمة في هذا الشأن كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وطأة تلك الأزمة.