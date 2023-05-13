الكويت: عملية الإجلاء كشفت العمق العالمي للمملكة

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وشدد على أن هذا العمل الإنساني الكبير لا تقوم به إلا دولة كبيرة مثل المملكة، ويضاف إلى رصيدها الغني بالعمل الإنساني والدبلوماسي ويرسخ دورها المهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وأشاد بدور المملكة بإجلاء الرعايا الكويتيين العالقين في السودان في أول طليعة للبواخر الملكية السعودية.
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