شكرا لقرائتكم خبر الكويت: عملية الإجلاء كشفت العمق العالمي للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير دولة الكويت لدى السعودية صباح الأحمد أن نجاح المملكة عملية الإجلاء للعالقين في السودان ليست بغريبة على قيادة بلد الحرمين الشريفين وشعبة الكريم التي تبين العمق العالمي للمملكة ليست على المستوى السياسي فقط وإنما في العمق الإنساني العالمي كذلك.

وشدد على أن هذا العمل الإنساني الكبير لا تقوم به إلا دولة كبيرة مثل المملكة، ويضاف إلى رصيدها الغني بالعمل الإنساني والدبلوماسي ويرسخ دورها المهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأشاد بدور المملكة بإجلاء الرعايا الكويتيين العالقين في السودان في أول طليعة للبواخر الملكية السعودية.