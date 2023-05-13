شكرا لقرائتكم خبر الزايد يستقبل الرعايا القمريين العائدين من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة، الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، بحضور رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وأعضاء الحكومة، في استقبال المجموعة الأولى من الرعايا القمريين الذين قامت المملكة بإجلائهم من جمهورية السودان إلى جدة ومن ثم إلى موروني على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وشكر الرئيس عثمان غزالي في لقاء صحفي خلال استقبال الرعايا حكومة المملكة على ما قدمته من خدمات خلال عملية الإجلاء لجميع مواطنين الدول الشقيقة والصديقة، وعلى تحمل نفقات سفر الرعايا القمريين من جدة إلى موروني.

كانت هذه تفاصيل خبر الزايد يستقبل الرعايا القمريين العائدين من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.