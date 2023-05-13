حسم مصير حكيمي في باريس سان جيرمان

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن حكيمي يتمتع بالثقة الكاملة والدعم القوي من الخليفي.

وأضافت: "رئيس النادي الباريسي لا يريد التفريط في حكيمي، علما بأنه يرتبط بتعاقد مع النادي حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو".



يذكر أن حكيمي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أشارت إلى أن النادي الباريسي يتجه للاستغناء عن حكيمي، بسبب تراجع مستواه ومشاكله خارج الملعب، والتخوف من تأثيرها سلبا على صديقه كيليان مبابي، نجم بي إس جي.

وأتمت: "النجم المغربي نفسه يفكر في الرحيل بسبب ضيقه من الانتقادات التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الفرنسية، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد كأس العالم (قطر 2022)".