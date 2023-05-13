انت الان تتابع خبر حسم مصير حكيمي في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455903-638196004269624075.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-13 | 20:47
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حسم ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، مصير النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير الفريق، داخل جدران حديقة الأمراء.
وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن حكيمي يتمتع بالثقة الكاملة والدعم القوي من الخليفي.
وأضافت: "رئيس النادي الباريسي لا يريد التفريط في حكيمي، علما بأنه يرتبط بتعاقد مع النادي حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو".
يذكر أن حكيمي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.
وأضافت: "رئيس النادي الباريسي لا يريد التفريط في حكيمي، علما بأنه يرتبط بتعاقد مع النادي حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو".
يذكر أن حكيمي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.
وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أشارت إلى أن النادي الباريسي يتجه للاستغناء عن حكيمي، بسبب تراجع مستواه ومشاكله خارج الملعب، والتخوف من تأثيرها سلبا على صديقه كيليان مبابي، نجم بي إس جي.
وأتمت: "النجم المغربي نفسه يفكر في الرحيل بسبب ضيقه من الانتقادات التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الفرنسية، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد كأس العالم (قطر 2022)".
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