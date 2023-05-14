انت الان تتابع خبر بعد استئناف العلاقات.. من هو سفير إيران لدى السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أنه من المرجح اختيار علي رضا عنايتي، المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية حاليا، كسفير جديد لطهران لدى الرياض.

وعنايتي كان مسؤولا عن سفارة إيران في الكويت عام 2013، ثم تم تعيينه مديرا عاما لشؤون الخليج في وزارة الخارجية عام 2018.



ولعب دورا نشطا في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

وبينت "مهر" أن الخيار الآخر الذي تم اقتراحه كسفير محتمل لإيران لدى السعودية هو ناصر كنعاني، المتحدث الحالي باسم الوزارة الخارجية، الذي كان قد شغل منصب رئيس مصالح إيران في مصر، وعمل باحتراف في مجال الدول العربية لسنوات عديدة، فلذلك، هناك فرضية لأن يتم تقديمه كسفير لإيران في الرياض.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، تم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، من خلال مفاوضات طويلة وجهود من الوسطاء.