الإنسانية وأمن الحدود يسقطان بايدن

بعد يوم كامل من رفع القواعد المعروفة باسم الباب 42، الذي سمح لمسؤولي الحدود بإعادة طالبي اللجوء بسرعة عبر الحدود لمنع انتشار COVID-19

كان المهاجرون والمسؤولون الحكوميون ما زالوا يقيمون آثار التحول إلى اللوائح الجديدة التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن، على أمل تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية الغربية وتقويض المهربين الذين يتهمون المهاجرين.

وإذا نجح النظام يمكن أن يغير بشكل أساسي كيفية وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية،

لكن بايدن، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه، يواجه انتقادات لاذعة من دعاة الهجرة، الذين يقولون إنه يتخلى عن المزيد من الأساليب الإنسانية، ومن الجمهوريين، الذين يزعمون أنه متساهل فيما يتعلق بأمن الحدود.

استعداد الاتباع

وقالت ميليسا لوبيز، المديرة التنفيذية لأبرشية خدمات المهاجرين واللاجئين في إل باسو، إن العديد من المهاجرين كانوا على استعداد لاتباع المسار القانوني الذي أنشأته الحكومة الفيدرالية، ولكن هناك أيضًا مخاوف من الترحيل والعقوبات الجنائية المحتملة للأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وكانت مرافق الاحتفاظ بالحدود في الولايات المتحدة بالفعل أكثر من طاقتها في الفترة التي سبقت انتهاء صلاحية العنوان 42. «حيث تم إطلاق العنوان 42 في مارس 2020 الذي سمح لمسؤولي الحدود بإعادة طالبي اللجوء بسرعة عبر الحدود على أساس منع انتشار COVID-19. ولكن مع انتهاء حالة الطوارئ الوطنية رسميًا، انتهت القيود».

مسارات قانونية

وطوت الولايات المتحدة صفحة قيود الهجرة على حدودها مع المكسيك؛ حيث تكيف المهاجرون مع القواعد الجديدة الصارمة التي تهدف إلى تثبيط العبور غير القانوني، وينتظرون الوعد بمسارات قانونية جديدة لدخولهم دولة.

ويُمنع المهاجرون الآن بشكل أساسي من طلب اللجوء في الولايات المتحدة إذا لم يتقدموا أولاً عبر الإنترنت أو طلبوا الحماية في البلدان التي سافروا عبرها.

وقد شاهد العديد من المهاجرين هواتفهم المحمولة على أمل الحصول على موعد قريب لطلب الدخول.

وخضع التطبيق الرسمي للتسجيل لدخول الولايات المتحدة لتغييرات هذا الأسبوع، حيث يوفر مواعيد للمهاجرين للدخول عبر المعابر البرية.

واستسلم العديد من المهاجرين في شمال المكسيك لانتظار موعد بدلاً من الاقتراب من الحدود دون إذن.

لكن في جنوب المكسيك، لا يزال المهاجرون، بمن فيهم الأطفال، يتدفقون على السكك الحديدية في Huehuetoca، في محاولة يائسة للصعود على متن قطارات الشحن المتجهة شمالًا نحو الولايات المتحدة.

100 مركز

وتتكون المسارات القانونية التي تروج لها إدارة بايدن من برنامج يسمح لما يصل إلى 30 ألف شخص شهريًا من هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا بالدخول إذا تقدموا عبر الإنترنت مع راعٍ مالي ودخلوا عبر مطار.

ويتم افتتاح حوالي 100 مركز معالجة في غواتيمالا وكولومبيا وأماكن أخرى للمهاجرين لتقديم طلب للذهاب إلى الولايات المتحدة أو إسبانيا أو كندا. ويمكن لما يصل إلى 1000 الدخول يوميًا من خلال المعابر البرية مع المكسيك إذا حصلوا على موعد على التطبيق.

قيود الهجرة:

يُمنع المهاجرون الآن بشكل أساسي من طلب اللجوء في الولايات المتحدة إذا لم يتقدموا أولاً عبر الإنترنت أو طلبوا الحماية في البلدان التي سافروا عبرها.

ستواجه العائلات التي يُسمح لها بالدخول مع تقدم قضايا الهجرة الخاصة بهم حظر التجول ومراقبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ويواجه المطرودون من الولايات المتحدة المنع من دخول البلاد لمدة خمس سنوات ومحاكمة جنائية محتملة.