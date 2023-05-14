مودي يخسر ولاية كارناتاكا الهندية

انتزع حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند السيطرة على ولاية كارناتاكا الجنوبية الحاسمة من الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفقًا لفرز شبه كامل للأصوات عزز احتمالاته قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل.

ومن المتوقع أن تنشط نتائج الاستطلاع المعارضة المنقسمة إلى حد كبير والتي تعتمد على تشكيل جبهة موحدة لتحدي مودي في الانتخابات العامة العام المقبل، والتي سيسعى فيها لتمديد رئاسته للوزراء لولاية ثالثة على التوالي.

وتعني الهزيمة في ولاية كارناتاكا أن حزب مودي، الذي كان يعتمد على شعبيته، فقد الولاية الجنوبية الوحيدة التي سيطر عليها على الإطلاق، حيث وجدت سياساته القومية الهندوسية القوية قبولًا أبطأ نسبيًا من بقية البلاد.

وخلال الأسابيع العديدة الماضية، شن مودي حملة عدوانية في ولاية كارناتاكا، التي يقطنها 65 مليون شخص، وتجاوز الولاية من خلال تنظيم جولات ترويجية ضخمة.

وتعد الانتخابات في ولاية كارناتاكا هي الأولى من خمس انتخابات ولاية حاسمة هذا العام. وينظر إليها على أنها مؤشر على معنويات الناخبين قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.