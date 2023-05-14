إعصار موكا يهدد بنغلاديش وميانمار

استخدم المتطوعون في المناطق الساحلية في بنغلاديش مكبرات الصوت لحث الناس هناك وفي ميانمار على البحث عن مأوى، حيث تستعد لاستقبال إعصار موكا شديد.

وقامت وكالات الأمم المتحدة وعمال الإغاثة بتخزين أطنان من الطعام الجاف وعشرات سيارات الإسعاف مع فرق طبية متنقلة في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف.

عمليات الإغاثة

وأعدت بنغلاديش، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون شخص، أكثر من 1500 ملجأ من الأعاصير. وقالت البحرية إنها تجهز 21 سفينة وطائرة دورية بحرية وطائرات هليكوبتر لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال لين لين، رئيس مؤسسة Myittar Yaung Chi الخيرية، إن الأمطار والرياح في ميانمار بدأت في الارتفاع منذ يوم الجمعة ودفعت أكثر من 10000 شخص في القرى المحيطة بمدينة سيتوي في ولاية راخين إلى البحث عن ملاذ في المباني القوية بما في ذلك الأديرة والمعابد والمدارس.

وحاليًا، تم ترتيب حوالي 20 مكانًا للإقامة في سيتوي. ولكن نظرًا لوجود عدد أكبر من الناس مما توقعنا، لم يكن هناك ما يكفي من الطعام لليوم التالي. وقال «ما زلنا نحاول الحصول عليها».

مسار الإعصار

وتقع المعسكرات الإغاثية في كوكس بازار في مسار إعصار موكا، الذي كان يغلق على ساحل جنوب شرق بنغلاديش وميانمار بسرعات رياح تصل إلى 200 كيلومتر (125 ميلًا) في الساعة وهبوب تصل إلى 220 كم في الساعة (136 ميلًا في الساعة). وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية. من المتوقع أن يصل إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلاديش وكياوكبيو في ميانمار.

خطة الاستعداد

وفي حديث من كوكس بازار عبر الحدود في بنغلاديش، قال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، نيهان أردوغان، إن بنغلاديش وضعت خطة استعداد ضخمة.

وقال إن وكالته دربت 100 متطوع في كل من مخيمات اللاجئين السبعة عشر على كيفية تنبيه رجال الإنقاذ باستخدام إشارات التحذير عندما تهطل الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية في المنطقة. وأن «مواد المأوى في حالات الطوارئ ومجموعات النظافة متاحة بسهولة، كما تم توفير معدات الحماية الشخصية لجميع المتطوعين».

وقالت السلطات في بنغلاديش، إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية في تشاتوجرام وكوكس بازار وثلاث مناطق جبلية أخرى - رانغاماتي وباندربان وكاغراشاري.

إشارة خطر

وأصدرت بنغلاديش، المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير، أعلى إشارة خطر على كوكس بازار.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش من أن الإعصار قد يتسبب في أضرار جسيمة للأرواح والممتلكات في ثماني مناطق ساحلية.

وقال ميزان الرحمن، المدير العام لإدارة الكوارث، إنهم طلبوا من السلطات المحلية في 20 ناحية ونواحي القيام باستعدادات سريعة.

وقال إنهم قلقون بشكل خاص بشأن جزيرة مرجانية صغيرة تسمى سانت مارتينز في خليج البنغال، حيث تبذل جهودًا لحماية آلاف السكان.

تخزين مسبق

وذكر برنامج الغذاء العالمي إنه قام بتخزين ما يكفي من الطعام مسبقًا لتغطية احتياجات أكثر من 400 ألف شخص في راخين والمناطق المجاورة لمدة شهر واحد.

وقالت شيلا ماثيو، نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار، «إن إعصار موكا يتجه إلى المناطق المثقلة بالصراع والفقر وضعف قدرة المجتمع على الصمود». «نحن نستعد للأسوأ، بينما نأمل في الأفضل.