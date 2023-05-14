منصات غير مأهولة لدعم الطائرات المقاتلة والأطقم الجوية الأمريكية

تتطلع القوات الجوية الأمريكية إلى منصات غير مأهولة للدعم المستقبلي للطائرات المقاتلة، من خلال توفير كتلة قتالية إضافية، وتخفيف الضغط على أعداد أطقم الطائرات.

وذكر تقرير قدمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية «IISS» أن لدى القوات الجوية الأمريكية (USAF) مشكلة في الأرقام، بحيث لا يمكنها إنتاج عدد كافٍ من أطقم الطائرات أو شراء ما يكفي من الطائرات المقاتلة ذات الطواقم المتقدمة في الوقت المناسب لمواجهة «تهديد الخطى» للصين.

وتشير إلى أن الحل قد يكمن في منصة غير مأهولة.

لذا ستتحول القوات الجوية الأمريكية إلى الطائرات القتالية التعاونية (CCA)، وهي منصة غير مأهولة، لزيادة مخزونها في حالة حدوث نزاع.

1900 طيار

ووفقًا لبيان مكتوب قُدم إلى جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (SASC) في 26 أبريل، كان لدى القوات الجوية الأمريكية عجزًا قدره 1900 طيار في السنة المالية (FY) 2022.

علاوة على ذلك، فشل خط أنابيب التدريب في توفير العدد المستهدف من أطقم الطائرات، على الأقل في السنة المالية 2021. وحدد العرض التقديمي، الخاص باللجنة الفرعية للطيران في SASC، «مجتمعات المقاتلين والقاذفات» باعتبارها «الأكثر أهمية» من حيث النقص.

والأرقام هي أيضًا مشكلة عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية الأمريكية. تتضمن عائلة أنظمة الهيمنة الجوية من الجيل التالي (NGAD) نوعًا واحدًا على الأقل من المنصات المأهولة.

ومع ذلك، أشار بيان USAF نفسه إلى أنه على الرغم من أن المنصة ستوفر «ميزة رائعة، إلا أنه سيكون من غير المعقول الشراء... بكميات كافية لتوفير الكتلة اللازمة في جدول زمني متعلق بالتهديد.» ستحل NGAD محل Lockheed F-22 Raptor في دور التفوق الجوي.

وحدة تجريبية

وأخبر أندرو ب. هانتر، مساعد سكرتير القوات الجوية (الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات)، اللجنة الفرعية أن CCA تهدف إلى توفير «كتلة ميسورة التكلفة» كمكمل للطائرات المقاتلة المأهولة.

وأنه تم بالفعل إنشاء وحدة تجريبية تشغيلية وأن العمل مستمر مع قيادة القتال الجوي التابعة للقوات الجوية الأمريكية من أجل «صياغة» متطلبات CCA.

مشيرا إلى أن وحدة التجارب «ستعمل بشكل وثيق مع الأستراليين، الذين لديهم منصة قابلة للطيران يستخدمونها». على الرغم من أنه لم يحددها بالاسم، إلا أنه كان يشير بوضوح إلى Boeing Australia MQ-28 Ghost Bat التي يتم تطويرها للقوات الجوية الملكية الأسترالية.

مركبة جوية

و MQ-28 عبارة عن منصة منخفضة الملاحظة تعمل بمحرك توربيني في فئة ثلاثة أطنان.

وتوصف MQ-28 أحيانًا بأنها مركبة جوية قتالية غير مأهولة (UCAV). ومع ذلك، فقد تم اعتماد مصطلح CCA من قبل الولايات المتحدة في وصف منصة غير مأهولة مصممة للاستخدام في تعاون وثيق مع طائرة مأهولة ومكلف بها.

وبحسب ما ورد تم تقديم طائرة MQ-28 واحدة على الأقل إلى الولايات المتحدة.

ويتمثل أحد أهداف وحدة التجريب في تطوير مفهوم أولي للعملية من أجل CCA جنبًا إلى جنب مع هندسة القيادة والتحكم.

وسيتم تشغيل CCA ليس فقط بالتنسيق مع NGAD ولكن أيضًا مع الطائرات المقاتلة الأخرى المأهولة.

وربط هانتر أيضًا CCA مع Lockheed Martin AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). هذا هو مشروع تطوير صاروخ جو-جو خارج المدى البصري، على الرغم من أن التفاصيل الإضافية لا تزال سرية. ومن المحتمل أن يكون دوره حاسمًا في CCA، حيث يمكن استخدامه لتكملة الطائرات المقاتلة المأهولة وتعويض العيب العددي المحتمل ضد الصين في المحيطين الهندي والهادئ.