روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مدنييها بصواريخ storm shadow

قام الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة على مبدأ عدم المساس أو استهداف المدنيين ولكن روسيا ذكرت أن أوكرانيا لم تلتزم بذلك، حيث اتهمت موسكو كييف باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز «storm shadow» ضد «أهداف مدنية» في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا.

6 أطفال

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «صواريخ جو-جو من طراز storm shadow التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية». وأشارت إلى أن الهجوم، استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة «تضررت مبانٍ سكنية قريبة، وأصيب مدنيون بجروح، بينهم 6 أطفال».

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز «سو-24» كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز «ميغ-29».

ولم تعلق كييف على الفور على هذه الاتهامات.

بعيدة المدى

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق، عزمها إرسال صواريخ «storm shadow» «ظل العاصفة» إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، في خطوة اعتبرتها روسيا «شديدة العدائية من جانب لندن».

ويطلق هذا الصاروخ من الجو، وهو «مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقا ضد أهداف ثابتة عالية القيمة» بحسب الشركة المصنّعة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في تصريحات الخميس الماضي، إن «التبرع بهذه الأنظمة الصاروخية سيمنح كييف أفضل فرصة للدفاع عن نفسها في مواجهة موسكو».

باب المناقصة

وفي فبرايرالماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه مستعد لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وفتحت حكومة لندن باب المناقصة من أجل شراء تلك الصواريخ.

وقال سوناك «علينا معاً أن نساعد كييف على حماية مدنها من القنابل الروسية والمسيرات الإيرانية».

صواريخ «storm shadow»ظل العاصفة:

لديه قدرات هائلة على التخفي

بدأ تطويره في عام 1996 ودخل الخدمة في عام 2002.

تم تطويره بشكل مشترك من قبل بريطانيا وفرنسا.

يصل مداه إلى أكثر من 250 كيلومترًا.

يتم إطلاقه من الجو

وزن الصاروخ: 1.3 طن

الطول: 5.1 أمتار

الرأس الحربي: نصف طن

السرعة: 1000 كيلومتر في الساعة