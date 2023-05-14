خادم الحرمين يدعو رئيس جمهورية القمر المتحدة لحضور القمة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.
وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال فخامته له مساء أمس.
ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين وولي العهد، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
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