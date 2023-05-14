شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ.. والهدوء يسود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقفت الهجمات المتبادلة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، مساء السبت، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد وساطة مصرية مضنية بين الطرفين اللذين تمسكا بموقفهما على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وسبق التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة أدت إلى دوي صافرات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها وغلاف قطاع غزة.

وبالمقابل، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي قصف منصات صاروخية في قطاع غزة.

وقال: "ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة أغارت طائرات الجيش على 3 منصات صاروخية تحت أرضية بالإضافة إلى عين نفق وموقع عسكري كان الجهاد الإسلامي يستخدمه للتدريب في قطاع غزة".

وعادة ما يسبق التنفيذ الفعلي للاتفاقات وقف إطلاق هجمات متبادلة في محاولة من كل طرف إثبات أنه المنتصر بالمعركة.

ولكن وبعد دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه غلاف قطاع غزة.

وفسرت مصادر في قطاع غزة ذلك إلى أنه على الأرجح تم برمجة إطلاق هذه الصواريخ مسبقا قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مواقع في غزة ردا على ذلك دون مزيد من التفاصيل، ولاحقا عاد الهدوء إلى طرفي الحدود.

وفي مؤشر على ثبوت وقف إطلاق النار أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال في محافظات غزة اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 15/5/2023.

وقالت في بيان "ستقوم فرق الوزارة والمديريات يوم، غدٍ الأحد، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بفحص المباني المدرسية للتأكد من سلامتها وجهوزيتها لاستقبال الطلبة".