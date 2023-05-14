شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: المحادثات مع الكونجرس حيال سقف الدين الأمريكي تمضي قدما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، إن المحادثات تمضي قدما مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفًا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة: "أعتقد أنهم يمضون قدمًا، لكن من الصعب الجزم، لم نصل بعد إلى لب الأزمة"، وتابع قائلًا: "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

وفي وقت سابق، أُلغي اجتماع كان مقررًا يوم الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مساعدي بايدن ومكارثي بدؤوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو/حزيران ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.