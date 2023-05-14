شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتزامن مع الأحداث.. تحرك جديد في ملف الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن باب الجامعات المصرية الخاصة والأهلية مفتوحا اعتبارا من امس أمام كل طالب مصري كان يدرس في الجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية.

وقال عبدالغفار، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إن الراغبين يمكنهم مراسلة الجامعة التي يريدون الالتحاق بها إليكترونيا لتقديم الأوراق، حيث عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي وتم الاتفاق على كافة الإجراءات.



وأوضح أن الطالب يدخل على الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية ويقدم أوراقه، ثم تقوم الجامعة بإرسال كل البيانات المتقدمين للمجلس الأعلى للجامعات، فيفيد المجلس الجامعة هل الكلية التي كان يدرس بها الطالب في البلد القادم منها معتمدة أم غير معتمدة.

وأضاف أنه إذا كان الطالب يدرس في جامعة معتمدة يكون هناك مراجعة للمواد التي درسها حتى لا يعيد دراستها مرة أخرى وهو ما يعرف بالمقاصة، أمام إذا كان يدرس في جامعة ليست معتمدة يخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى في قطاعات الطب البشري والهندسة والصيدلة والأسنان.