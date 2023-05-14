تقرير يكشف عن دعم غير محدود لكل من يأتى مصر قادمًا من السودان (تفاصيل)

رصد رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود المصرية في تقديم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات، موضحًا أن مدينة أسوان تستقبل كل الوافدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين من خلال الوصول إلى ساحة كركر الدولية للحافلات.





وأضاف المطعني، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك دعمًا إنسانيًا غير محدود تقدمه الدولة المصرية لجميع القادمين من السودان، متابعًا: "كل من تطأ قدمه الأراضي المصرية يجد دعمًا غير محدود".



وتابع: "هنا توجد خدمات عديدة ملموسة، حيث تنتشر فرق المتطوعين لتقديم المياه المثلجة والوجبات الجافة والكراسي المتحركة لكبار السن"، مؤكدا أن نادي الأسرة التابع لوزارة الصحة المصرية يقدم أيضًا خدمات نفسية مهمة جدًا لكل من تأثر نفسيًا مما حدث في السودان من مشاهد قاسية.



واستكمل: "نادي الأسرة يقدم العديد من الأنشطة سواء بالحديث أو الأغاني والجلوس مع الأطباء النفسيين للخروج من الحالة الصعبة خصوصًا للأطفال" مؤكدًا أن الأطباء المصريين يحاولون تخفيف آثار المشاهد المؤلمة التي تعرض لها أهل السودان.

