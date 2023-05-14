شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 7 مليارات و580 مليون جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة فى موازنة العام المالى 2024/2023 نحو 7 مليارات و580 مليون جنيه لدعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، موزعة على دعم هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمليار و780 مليون جنيه، ودعم اشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية بـ200 مليون جنيه، واشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق بـ400 مليون جنيه، ودعم الخطوط الغير اقتصادية بسكك الحديد بـ5.2 مليار جنيه، وفى السطور التالية نتعرف على تفاصيل دعم بنود نقل الركاب بالموازنة، وهى كالتالى

أ- الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتهاالإقتصادية، وتبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو مليار و780 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 23/2024.

ب- الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم، ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى) وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية 22/2023.

ج- دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 500 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور (منها 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ 400 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى).

د- دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة، وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه، ليصبح بذلك إجمالى المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5.5 مليار جنيه.