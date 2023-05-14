شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتساءل الطلاب المصريون العائدون من الدراسة بالجامعات السودانية والأوكرانية والروسية، لاستكمال دراستهم فى الجامعات الخاصة والأهلية بمصر، عن موقف الطلاب الدراسة فى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفى هذا الإطار أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، رصد لاستفسارات الطلاب العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، ومن بينها ما موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان أو أوكرانيا أو روسيا؟

وأوضح المركز الإعلامى لوزاة التعليم العالى، أنه موقف الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).

وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.

