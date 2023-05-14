اخبار العالم

الخارجية الأمريكية تؤكد أنها نراقب عن كثب تطبيق الأطراف السودانية لالتزاماتها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تؤكد أنها نراقب عن كثب تطبيق الأطراف السودانية لالتزاماتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع في السودان عن كثب من خلال عدد من الآليات.


وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية  السبت ـ إن الهدف من هذه الآليات هو التأكد من تطبيق الأطراف السودانية لالتزاماتها.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية قد رحبتا أمس الجمعة بإعلان طرفي الصراع في السودان عن الالتزام بحماية المدنيين.

 

 حيث وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا متعهدين بتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، والامتناع عن شن هجمات من المحتمل أن تضرر المدنيين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا