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فالفيردي يحقق رقماً "مميزاً" ويكتب أسمه بحروف من "ذهب" مع مدريد

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2023-05-14 | 07:53

فالفيردي يحقق رقماً "مميزاً" ويكتب أسمه بحروف من "ذهب" مع مدريد

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الخليج 365 – رياضة

حقق الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ، رقما مميزا خلال مواجهة خيتافي، ضمن الجولة 34 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، والتي انتهت بفوز المرنغي بهدف دون رد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فالفيردي يلعب مباراته رقم 200 بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وأضافت الشبكة: "فالفيردي أصبح ثاني لاعب أوروجوياني يصل لهذا الرقم بقميص ريال مدريد، بعد خوسيه سانتاماريا (337 مباراة)".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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