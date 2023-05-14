فالفيردي يحقق رقماً "مميزاً" ويكتب أسمه بحروف من "ذهب" مع مدريد

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حقق الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد ، رقما مميزا خلال مواجهة خيتافي، ضمن الجولة 34 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، والتي انتهت بفوز المرنغي بهدف دون رد.

محمد يوسف

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