انت الان تتابع خبر ضبط 67 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 67 شاحنة مخالفة تحمل (عازل رطوبة ومبردات وحديد مصنع واعلاف ولاصق سيراميك وادوية طبية وحبيبات بلاستك وسماد يوريا و كاشي سيراميك و رافعة شوكية وفارشة اسفلت ومعمل ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".



وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".