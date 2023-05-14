موعد فتح باب التقدم أمام الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان 

بدأت الجامعات الخاصة والأهلية امس السبت فتح باب التقدم أمام الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتقدم والتحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، على أن يستمر إتاحة التقدم حتى أول أكتوبر 2023.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة، على أن يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

وشددت وزارة التعليم العالى على أن الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن يشترط لقبول التحويل، أن يكون القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية، مشيرة إلى أن القبول يوميًا بأولوية التقدم، وأن السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة، ولن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه على الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية، اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية، وإثبات الإقامة بشتى الطرق، و التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى)، المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

وتقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات

وذكرت وزارة التعليم العالى أنه في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب، و في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلا بد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

وأشارت وزارة التعليم العالى أنه في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى، حيث تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بإعداد كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم، و تقوم الأمانة بتجميع تلك القوائم، وعند تجميع عدد 200 طالب، يتم إرسالهم إلى الكليات الحكومية الأربع لعمل تلك الامتحانات، وإرسال النتائج، وهي:

• امتحانات طلاب كليات الطب البشري، تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان، تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة، تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية.