جامعة حلوان الأهلية تعلن عن الأماكن المخصصة للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أعلن مكتب القبول والتسجيل والقيد بجامعة حلوان الأهلية برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات جامعة حلوان الأهلية للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/2024.

وذكر البيان ان كلية الهندسة بالجامعة يوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الأنظمة الذكية، أما كلية الفنون والفنون التطبيقية الأهلية فيوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وفي كلية التجارة وإدارة الأعمال الأهلية يوجد 43 مقعدا لتخصص معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.



وذكر مكتب القبول والتسجيل أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات ؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية هو :

app2.helwan.edu.eg/hnu