السودان تمدد إغلاق المجال الجوي حتى نهاية مايو الجاري

أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان، قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى ٣١ مايو الجاري أمام كافة حركة الطيران .

واستثنى القرار -وفقا لوكالة الانباء السودانية- اليوم /الأحد/ رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص .

وكانت فضائية «إكسترا نيوز»، كشفت في تقريرًا يرصد أبرز تفاصيل الهدنة الإنسانية في السودان بعد اشتباكات دامت لأكثر من شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إذ تضمنت الهدنة الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، فضلًا عن أن مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية، والسماح بمرور آمن للعاملين في المجال الإنساني.



وأوضحت القناة، أن الهدنة تضمنت السماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية طوعًا وبأمان، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة وعدم استخدامها عسكريًا، فضلًا عن الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف، واعتماد إجراءات بسيطة للترتيبات المتعلقة بعمليات الإغاثة.



كما نصت الهدنة الإنسانية في السودان على التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر بالمدنيين والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإعطاء الأولوية لمناقشات التوصل لوقف إطلاق النار قصير المدى.