انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء تركيا.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

ويصوّت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

كما سيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".