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انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء تركيا.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

ويصوّت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

كما سيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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