شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي تفاصيل التحاق الطلاب العائدين من السودان وروسيا بالجامعات المصرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة رصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت إحالة استفسارات الطلاب المتعلقة بإجراءات معرفة مدى اعتماد الجامعات التي يدرسون بها من عدمه إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي تولى الإجابة على كل هذه الأسئلة.

التحويل للجامعات المصرية

وسوف يتابع المركز الإعلامي للوزارة خلال الفترة المقبلة، كل استفسارات وتساؤلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، لإحالتها إلى أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتولي الإجابة عليها، ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

استفسارات الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

س1: ما الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج1: بداية من يوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسؤولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

س2: ما الخطوات التالية في إجراءات التحويل بعد معرفة مدى اعتماد الجامعة من عدمه؟

ج2: في حال إن كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، يستمر الطالب في استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب في الالتحاق بها من خلال إجراء المقاصة العلمية للمواد التي درسها بالخارج، أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب.

س3: ما موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية؟

ج3: تعتبر السنة التحضيرية سنة دراسية، ويُعد الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في مصر بالفرقة الأولى لو كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب بالخارج معادلة.

س4: وماذا إذا كانت السنة التحضيرية من جامعة غير معادلة؟

ج4: لا يُعتد بها.

س5: وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة: يشترط القيد في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية عن العام الجامعي 2022/2023، فما هو وضع الطلاب المقيدين بذات الجامعات بدولة روسيا أو أوكرانيا ولكن عن عام 2021/2022؟

ج5: وفقًا للبيان، فإن القيد للمسجلين حتي العام الدراسي 2022/2023، ولكن لو توقف القيد عند عام 2021/2022 يمكن التغاضي عن عام جامعي أسوة بالمُتبع في تغيير المسار.

س6: ماذا عن الطلاب الحاصلين على سنة تحضيرية من جامعات معتمدة بروسيا وقاموا بالقيد في الفرقة الأولى بكلية طب أسنان معتمدة بروسيا، ولكن عادوا لمصر دون البدء في الدراسة بالفرقة الأولى بسبب الظروف الاستثنائية الحالية؟

ج6: يسجل هؤلاء الطلاب في الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان.

س7: ما موقف الطالب الذي اجتاز فصل دراسي في السنة الثالثة بكليات الطب البشري في السودان أو روسيا أو أوكرانيا؟ هل سيقوم بالتحويل مع دفعته في مصر ويلتحق بالسنة الرابعة 2023/2024 ويلتحق بالترم الثاني في الفصل الصيفي؟

ج7: الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي، على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى «15 أسبوعًا» وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.

س8: هل يحق للطالب الذي درس لمدة شهر فقط هذا العام في سنة أولى بإحدى الكليات ولم يمتحن أي مقرر، أن يلتحق بالفرقة الأولى بالجامعات الخاصة أو الأهلية؟

ج8: بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ( ضرورة تقديم شهادة التحركات -الوثائق الأخرى).

أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات: فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية.

س9: هل سيكون هناك رابط إلكتروني لإفادة الطلاب بشأن مدى اعتماد الجامعة؟

ج9: العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال الجامعات الخاصة والأهلية فقط وليس من خلال الطلاب، وسوف يتم إرسال كشوف وبيانات الطلاب للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الجامعات الخاصة أو الأهلية لاستخراج الإفادات "حول ما إن كان قد سبق أو لم يسبق الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات" وسوف يتسلم مندوبو تلك الجامعات الإفادات لكل طالب على حدة لإدراجها في ملف الالتحاق.

س10: هل الجامعات المعترف بها من السودان معترف بها من قبل مصر؟ وما هى الجامعات السودانية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات؟

ج10: الجامعات المعترف بها في مصر هي الجامعات العربية الحكومية، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى التي سبق معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

س11: كيف يتم إجراء المقاصة العلمية؟ وما هى معايير توزيع الطلاب المصريين العائدين من السودان على الجامعات الأهلية والخاصة؟

ج11: يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.

س12: لماذا لا يتم استثناء طلاب الفرق الأولى من التحويل والذين لم يتمكنوا من السفر إلى السودان لأسباب عدم الاستقرار أو تأخر بدء الدراسة وغيرها؟

ج 12: القصد هو عودة الطلاب من الأماكن التي تدور بها الأحداث، ولكن الطالب الذى لم يسافر في الأساس، لم يُصبه أى ضرر، وعليه الالتزام بنظام القبول المصري في الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا لمجموع الثانوية العامة.

س13: في حال قبول الطالب بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية، هل يجوز التحويل منها ؟

ج13: لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

س14: ما هي شروط إجراءات توثيق الأوراق المطلوبة؟ وهل يمكن إجراء التوثيق من مصر؟

ج 14: التواصل مع المكاتب الثقافية بالسفارات المصرية بالخارج لإتمام عملية التوثيق، أو يتم التوثيق من المكاتب الثقافية بالسفارات الأجنبية فى القاهرة، وفي هذه الحالة يتم بعدها التصديق من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية.

س15: كيف يحصل الطالب على المحتوى العلمي لإجراء المقاصة في ظل الظروف الحالية؟

ج15: توجد مهلة 3 شهور يُمكن مدها، ولكن لا بد من إحضار الأوراق الرسمية وإلا سوف يتعذر تخريج الطالب بعد نهاية دراسته.

س16:ما الجهات المعنية باستخراج أوراق ومستندات الطلاب من السودان؟

ج 16: الجامعات السودانية المُقيد بها الطلاب.

س17: ما موقف الطالب الذي اجتاز الفرقة الثانية ولم يبدأ الفرقة الثالثة، وبالتالى شهادة قيده بالفرقة الثانية فقط وليس الثالثة؟

ج17: يُقيد بالفرقة الثانية مع تقديم ما يُثبت ما تم دراسته ليتم إعفاؤه منه.

س18: ما مدى إمكانية إعفاء طلاب السنة الأولى من شرط الإقامة؟

ج18: على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات.

س19: ما موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان أو أوكرانيا أو روسيا؟

ج19: الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).

س20: ما أماكن صرف وقبول أوراق التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والليبية للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج20: فيما يتصل بالتقديم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم التقديم مباشرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

س21: كيف سيتم التعامل مع الطلاب الدارسين باللغة الروسية؟

ج21: الدراسة في الجامعات المصرية تكون باللغة الإنجليزية في الكليات العملية وعلى الطالب إحضار بيان المحتوى العلمي بالمواد التي درسها الطالب مُترجم إلى الإنجليزية ومعتمد.