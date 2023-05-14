شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية العراقية تؤكد إجلاء نحو 300 شخص من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنه تم إجلاء نحو 300 شخص من السودان وما تبقى من العراقيين لا يمثل حالة تستحق المتابعة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن العراق أكمل جميع رحلاته إلى السودان، وجميع الذين طلبوا الإجلاء إلى بغداد، تم إجلاؤهم بسلامة".



وأضاف الصحاف أن إجمالي الجالية العراقية في السودان يقارب الـ 300 شخص، مبينا أن وزارة الخارجية عملت على إجلائهم وما تبقى ليس بالرقم الذي يمثل حالة تستحق المتابعة.



كانت الخارجية العراقية قد أعلنت الجمعة، إجلاء 141 شخصًا من السودان من بينهم 15 سوريا وسودانيّا.