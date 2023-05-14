شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يدشن الاستراتيجية الجديدة لكليات التقنية العليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشّن وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاستراتيجية الجديدة لكليات التقنية العليا 2023 - 2028، تحت عنوان "نصمم المستقبل".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ عبدالله بن زايد إلى مقر كليات التقنية العليا للطلاب في دبي، حيث دشّن الاستراتيجية الجديدة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان، وعدد من المسؤولين.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رسم خارطة عمل جديدة لنموذج التعليم التطبيقي للكليات وفق توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في بناء واعداد إنسان المستقبل، بأعلى مستوى من المهارة والكفاءة والجاهزية بما يضمن التعامل الناجح مع التحديات والمتغيرات، وبما يعزز التنافسية لبناء اقتصاد مستدام.

بناء الإنسان

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في بناء الإنسان شكل أحد الثوابت الأساسية في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وكذلك في رؤيتها الاستشرافية للمستقبل.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى الحرص على دعم كافة خطط ومبادرات التطوير لمؤسسات التعليم العالي والتي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق معايير الأداء والتقييم العالمية، بما يمكّن من الوصول لمخرجات وطنية متميزة تتمتع بمهارات وقدرات نوعية، تلبي احتياجات وظائف المستقبل ومتطلبات القطاعات الصناعية والحيوية ذات الأولوية بالدولة.

التحولات الاستراتيجية

وأكد أهمية التحولات الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها كليات التقنية العليا وتحرص من خلالها على الموازنة بين القدرات الأكاديمية والمهارات المهنية والعملية التي يتطلبها سوق العمل، والسعي لتوفير فرص تعليمية متنوعة تراعي المهارات والفروق الفردية بين الطلبة وتمنحهم فرصة مواصلة دراستهم على مستوى التعليم العالي ضمن مسارات تضمن حصولهم على وظائف في سوق العمل تتناسب مع قدراتهم وميولهم بما يمكنهم من الانتاجية والابداع، كما أشاد بالتركيز على التكاملية في العمل بين الكليات كمؤسسة تعليمية ومؤسسات العمل من القطاعين العام والخاص.