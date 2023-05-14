انت الان تتابع خبر العائلة الملكية الأردنية تحتفل بتخرج الأميرة سلمى (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت الملكة رانيا صورًا من أجواء الاحتفال عبر حسابها في إنستغرام، حيث كانت الأميرة ترتدي روب التخرج، وعلقت: " ‎فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس - مبارك حبيبتي".وقد نشر أحد المتواجدين بالحفل فيديو يظهر الأميرة سلمى أثناء دخولها الحفل، حيث تواجد علم الأردن على الزي الخاص بها.وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن مغادرة الملك عبد الله الثاني في زيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة من أجل حضور حفل تخرج الأميرة سلمى.

وأضاف الديوان الملكي: "ومن المقرر تخرج سموها بدرجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية".



ولم يتمكن شقيقها الأمير الحسين من حضور حفل التخريج، بعد أن أدى اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفقا للديوان الملكي.

لكن الأمير الحسين قدم لها التهنئة، حيث نشر صورة التقطت من محادثة فيديو مع شقيقته، وعلّق عليها بالقول: "ألف مبروك سلمى".

