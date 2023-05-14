انت الان تتابع خبر الجرائم العائلية تزداد بالعراق.. أخ يقتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين في صلاح الدين (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، انه "في صباح هذا اليوم، شهد المجمع السكني لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، جريمة عائلية، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين، دون معرفة الأسباب.

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته الغامضة".



الى ذلك، أكد مسؤول الفوج الثالث بالحشد الشعبي في صلاح الدين، لطيف الهاشمي في اتصال هاتفي مع الخليج 365، ان "أسباب الحادث تعود لمشاجرة بين الشقيقين في المنزل، ما أدت إلى طعن الشقيق الصغير لشقيقه الأكبر بسكين نقل على إثرها لمستشفى تكريت لتلقي العلاج وفارق الحياة هناك".