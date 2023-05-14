انت الان تتابع خبر وفاة موظفة بثلاجة المطعم في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي حين استغربت الشرطة الحادثة، وأفادت تقارير أنها نادرة، إلا أن السجلات تكشف حصول العديد منها، ما يستدعي التنبيه إلى إرشادات السلامة.

وحسب مواقع، عثر على جثة المرأة، وهي موظفة في مطعم في نيو أيبيريا، بعد وقت قصير من الساعة 6 مساء، حسب ما قالت الشرطة في المنطقة ببيان.



ولم تشتبه شرطة المنطقة بدوافع جرمية خلف الحادثة، مشيرة إلى أن المسألة "ما زالت قيد التحقيق، ولا يشتبه في وقوع جريمة بالوقت الحالي".

وقالت الشرطة لموقع News 15 أن "أحد الموظفين اكتشف وجود جثة المرأة داخل الثلاجة"، واستغربت حادث الوفاة.

وأوضحت الشرطة أن "مثل هذا الوضع غير معتاد، لذلك نتخذ احتياطات إضافية أثناء التحقيق".

وذكر موقع انتربرونور أن الوفيات العرضية في الثلاجات غير شائعة، إلا أن حصولها لا يعرف على نطاق واسع.