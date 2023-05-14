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تفكيك شبكة إرهابية "خطيرة" في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة ارهابية تقدم الدعم لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والاموال والمستلزمات الأخرى".

وأضاف، انه "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على اربعة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانوا يقدمون الدعم لأوكار، اذ تم اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، واجري التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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