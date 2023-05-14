شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، المبعوث الياباني للقرن الأفريقي شيميزو شينسوكي، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا إقليم القرن الأفريقي، والتحديات التي يواجهها، كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دولة الإمارات واليابان المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في منطقة القرن الأفريقي، حيث تجمع بينهما اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وتسعى الدولتان من خلال التعاون المتواصل والحوار البناء إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه المنطقة.