شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس نقابة عمالية يدعو لحل فوضى الإضرابات في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا رئيس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا إلى عقد قمة خاصة لمعالجة "الفوضى" في القطاع، وسط تصاعد الإضرابات.

وواجه الركاب مشقة جديدة في السفر، السبت، حيث أضرب أعضاء نقابة العاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل عن العمل وذلك في نزاع طويل بشأن الرواتب وظروف العمل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

وأعقب الإضراب، الذي جاء في اليوم الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) في ليفربول، توقف سائقي القطارات أمس الجمعة مما عطل خدمة القطارات في أنحاء عديدة من إنجلترا.

ولم تتأثر خدمة القطارات في منطقة "ميرسيسايد" بالإضراب، ومن المتوقع أن تستمر بالشكل المعتاد خلال المرحلة النهائية من مسابقة (يوروفيغن).

وتعتزم نقابة السائقين "أسليف" تنظيم إضرابات إضافية وحذرت من أن النزاع قد يستمر شهورًا.