شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها المتواصلة بالضفة وغزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا مخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس".

وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة..مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات.