انت الان تتابع خبر "الباب مغلق تماماً".. فينيسوس يعرقل انتقال مبابي الى مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي على أعتاب الانتقال لصفوف ريال مدريد مجانا في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، قبل أن يفاجئ الجميع ويقرر تجديد عقده في مايو 2022 حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لصيف 2025.

ومؤخرا، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع مبابي، بالإضافة لخطة التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.



ولكن صحيفة "ماركا" قالت في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد لا يفكر في التوقيع مع مبابي ولا يوجد هناك أي سيناريو محتمل حتى يتفاوض فيه النادي مع الفريق الفرنسي. هذا الباب مغلق تماماً".

وأضاف التقرير: "في الوقت الحالي داخل ريال مدريد يعتبرون أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أعلى تقييما من كيليان مبابي، أو على أقل تقدير يؤدي بشكل أفضل من النجم الفرنسي".

وأوضح: "كان أداء فينيسوس مثيرا للدهشة في النادي، لكن الحقيقة هي أن الثقة فيه كانت كاملة ومطلقة منذ وصول النجم البرازيلي".

وشددت الصحيفة: "أما في الجانب الاقتصادي فلا وجود لمكان بشأن إمكانية ضم مبابي في الوقت الحالي، بسبب راتب اللاعب الفرنسي المرتفع، وحتى أيضاً بسبب عدم التوافق مع إدارة باريس سان جيرمان".

وبينت: "إذا أنهى مبابي عقده قبل 2024 حينها سوق يتغير السيناريو، ولكن في الوقت الحالي هم سعداء جداً بما يقدمه فينيسيوس"

وكان مبابي قد سجل هدفين في فوز فريقه الكاسح على أجاكسيو بخماسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الفرنسي، يوم السبت.

ورفع كيليان رصيده إلى 26 هدفا ليبتعد بصدارة هداف الدوري هذا الموسم، يلاحقه ألكسندر لاكازيت نجم وقائد أولمبيك ليون الذي سجل 24 هدفا.

