انت الان تتابع خبر بينهم إرهابيون.. اعتقال 19 متهماً في ست محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات البصرة وكربلاء والفرق الثامنة والعاشرة والخامسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والبصرة ونينوى والانبار وكركوك وكربلاء) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على(3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الحبانية بمنطقة العنكور وسيطرة الشهيد سبهان ومنطقة العوسجة".



وأشار الى "اعتقال 16 متهما بقضايا قانونية متنوعة في قضاء المحمودية والمسيب وجزيرة الرمادي والقرنة وناحيتي تون كوبري والهوير وقرية الكراك"، مبينا انه "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".